В Британии выявили два случая заражения омикрон-штаммом коронавируса

27 ноября, Минск /Корр. БЕЛТА/. В Великобритании выявили два первых случая заражения новым штаммом коронавируса "омикрон" на территории страны. Об этом сообщает ТАСС.

Два выявленных к настоящему моменту случая связаны друг с другом. Власти выясняют, с кем контактировали заболевшие, и связываются с людьми, которые могли быть инфицированы. Распространение в мире нового штамма напоминает о том, что пандемия COVID-19 не закончилась.

Британские власти объявили, что приостанавливают авиасообщение с ЮАР, а также с Ботсваной, Зимбабве, Лесото, Намибией и Эсватини. Въезд в страну также закрыт для всех, кто был в этих странах в течение 10 дней перед поездкой в королевство, за исключением британских граждан и обладателей видов на жительство в Великобритании и Ирландии. Тем, кто бывал в этих странах перед въездом в Соединенное Королевство, придется соблюдать карантин и сдавать дополнительные анализы. Власти заявляют, что так называемый красный список стран повышенного риска будет расширяться.-0-