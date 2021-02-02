В Британии выявлено наименьшее с 9 декабря количество случаев заражения COVID-19 за сутки

2 февраля, Минск /Корр. БЕЛТА/. Количество выявленных за сутки новых случаев инфицирования коронавирусом в Великобритании составило 16,8 тыс. Это стало самым низким показателем с 9 декабря 2020 года, сообщает ТАСС.

Днем ранее власти сообщили о 18,6 тыс. случаев заражения и 406 летальных исходах. Всего в Великобритании умерли свыше 108 тыс. заразившихся коронавирусом. Это самый высокий показатель в Европе.

Число выявленных случаев инфицирования превысило 3,85 млн. За последние семь дней количество регистрируемых в стране случаев сократилось на 26% по сравнению с предыдущим семидневным периодом.

В последний месяц крайне сложная эпидемиологическая обстановка складывается в Великобритании из-за распространения мутировавшего штамма коронавируса, который, согласно предварительным оценкам экспертов, может быть на 70% более заразным и на 30% более летальным. Фактически в королевстве введен общенациональный карантин.

Большие надежды власти связывают с вакциной. Прививать население начали в декабре. Ранее правительство королевства выражало стремление провакцинировать к середине февраля порядка 15 млн человек, для которых коронавирус представляет наибольшую угрозу, чтобы начать постепенно снимать действующие ограничения.-0-