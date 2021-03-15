В Британии зафиксировали наименьшее с 12 октября число летальных исходов из-за COVID-19

15 марта, Минск /Корр. БЕЛТА/. Число пациентов, умерших в Великобритании за последние сутки от коронавируса, составило 52, что стало самым низким показателем с 12 октября прошлого года. Такую информацию приводит ТАСС.

Всего в Великобритании умерли свыше 125,5 тыс. заразившихся коронавирусом, что является самым большим показателем в Европе. Число выявленных случаев инфицирования превысило 4,25 млн. Темпы распространения вируса снижаются с января, когда в сутки отмечалось по 50-60 тыс. новых случаев и более 1 тыс. смертей.

Сложная эпидемиологическая обстановка начала складываться в Великобритании с декабря прошлого года из-за распространения мутировавшего штамма коронавируса, который, согласно предварительным оценкам специалистов, может быть до 70% более заразным, а его летальность может быть выше на 30%. С 4 января на территории всей страны действует карантин, режим которого начали ослаблять в понедельник.

8 марта в Англии начали работу школы, а уже с 12 апреля в случае сохранения стабильной эпидемиологической обстановки в стране откроются магазины, не торгующие предметами первой необходимости, парикмахерские и салоны красоты, а также спортзалы. Пабы, бары и рестораны смогут полноценно возобновить работу не ранее 17 мая, а с 21 июня может быть снято большинство остающихся ограничений.-0-