В Британии зафиксировали первую смерть от лихорадки Ласса

11 февраля, Минск /Корр. БЕЛТА/. Первый случай летального исхода от лихорадки Ласса зафиксирован на востоке Англии, говорится в сообщении британского Агентства по здравоохранению (UKHSA), передают РИА Новости.

Ранее, 9 февраля, ведомство сообщало об обнаружении двух случаев заболевания в Англии, связанных с поездками в Западную Африку, и одного вероятного случая, который находился в стадии исследования.

UKHSA отмечает, что "вероятный случай лихорадки Ласса в настоящее время подтвержден, в результате чего общее число случаев заболевания достигло трех. К сожалению, этот человек умер", - отмечается в сообщении ведомства.

Там добавили, что риск для широкой общественности остается очень низким, а медики сейчас связываются с лицами, которые имели тесный контакт с больными.

Лихорадка Ласса - острое инфекционное заболевание, характеризующиеся тяжелым течением, высокой летальностью, поражением органов дыхания, почек, центральной нервной системы, геморрагическим синдромом. Основными носителями инфекции являются африканские крысы, также источником инфекции может быть больной лихорадкой Ласса человек, все выделения которого заразны на протяжении всего периода болезни. Распространение инфекции может происходить пищевым, водным, воздушно-капельным, контактным, половым и вертикальным (от беременной женщины к ребенку) путем.

Основными мерами профилактики считаются борьба с крысами и защита пищевых продуктов и воды. Ранее центр по контролю за заболеваниями Нигерии (NCDC) сообщил, что в январе из-за вспышки лихорадки Ласса в стране скончались 40 человек.

По словам главного медицинского консультанта UKHSA Сьюзан Хопкинс, с 1980 года в Великобритании было отмечено восемь случаев лихорадки Ласса. Последние два произошли в 2009 году.-0-