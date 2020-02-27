В британском парламенте нашли секретный ход XVII века

27 февраля, Минск /Корр. БЕЛТА/. В здании британского парламента нашли секретный ход, которым пользовались премьер-министры и высокопоставленные особы, сообщает BBC.

Одна из деревянных панелей оказалась потайной дверью

Историки, работающие над планом реставрации Палаты общин, обнаружили утерянную дверцу и скрывающийся за ней проход с 360-летней историей. "Этим проходом на протяжении веков пользовались спикер со своей церемониальной процессией и множество членов парламента", - сказала историк Лиз Халлам Смит. Именно она обнаружила, что в секретный проход можно попасть через деревянную панель.

Табличка в Вестминстерском зале упоминает секретный ход, но не вся информация на ней достоверна, считают ученые

В Вестминстерском зале, в который когда-то вели двери утерянного хода, с 1895 года висит медная табличка, сообщающая о нем, но о его местонахождении было известно очень мало. "Мы разбирали документы и вдруг обнаружили указание на маленькую секретную дверь среди деревянных панелей, - рассказала Лиз Халлам Смит. - Приглядевшись, в одной из панелей обнаружили крошечную замочную скважину, на которую раньше никто не обращал внимания".

Дальняя стена помещения замурована кирпичом

Ученые также нашли на стенах надписи карандашом, датируемые серединой XIX века, когда парламент перестраивали в неоготическом стиле после крупного пожара. Их сделали двое рабочих, замуровывавших оба конца прохода. "Это помещение закрыл Том Портер, большой поклонник темного эля", - написано на стене. Другая надпись гласит: "Этих рабочих наняли для ремонта галереи. 11 августа 1851 года. Настоящие демократы".

Надписи на стене сделали рабочие в XIX веке

К удивлению ученых, в помещении был выключатель, благодаря которому внутри можно зажечь свет. На большой лампочке, которая находилась там, видимо, с 1950-х годов и до сих пор не вышла из строя, написано: "Собственность правительства Ее Величества".-0-

Лампочка зажглась спустя 70 лет

Фото UK Parliament/JessicaTaylor