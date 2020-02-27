В британском парламенте нашли секретный ход XVII века

27 февраля, Минск /Корр. БЕЛТА/. В здании британского парламента нашли секретный ход, которым пользовались премьер-министры и высокопоставленные особы, сообщает BBC.
Историки, работающие над планом реставрации Палаты общин, обнаружили утерянную дверцу и скрывающийся за ней проход с 360-летней историей. "Этим проходом на протяжении веков пользовались спикер со своей церемониальной процессией и множество членов парламента", - сказала историк Лиз Халлам Смит. Именно она обнаружила, что в секретный проход можно попасть через деревянную панель.
В Вестминстерском зале, в который когда-то вели двери утерянного хода, с 1895 года висит медная табличка, сообщающая о нем, но о его местонахождении было известно очень мало. "Мы разбирали документы и вдруг обнаружили указание на маленькую секретную дверь среди деревянных панелей, - рассказала Лиз Халлам Смит. - Приглядевшись, в одной из панелей обнаружили крошечную замочную скважину, на которую раньше никто не обращал внимания".
Ученые также нашли на стенах надписи карандашом, датируемые серединой XIX века, когда парламент перестраивали в неоготическом стиле после крупного пожара. Их сделали двое рабочих, замуровывавших оба конца прохода. "Это помещение закрыл Том Портер, большой поклонник темного эля", - написано на стене. Другая надпись гласит: "Этих рабочих наняли для ремонта галереи. 11 августа 1851 года. Настоящие демократы".
К удивлению ученых, в помещении был выключатель, благодаря которому внутри можно зажечь свет. На большой лампочке, которая находилась там, видимо, с 1950-х годов и до сих пор не вышла из строя, написано: "Собственность правительства Ее Величества".-0-
Фото UK Parliament/JessicaTaylor