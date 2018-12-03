В Брюсселе 65 тыс. демонстрантов приняли участие в акции по защите климата

3 декабря, Минск /Корр. БЕЛТА/. В Брюсселе 65 тыс. человек приняли участие в акции по защите климата, сообщает телеканал Euronews.

В бельгийской столице 2 декабря демонстрация экологов собрала, по данным полиции, 65 тыс. активистов. Участники требовали от бельгийских властей выполнить обязательства по борьбе с глобальным потеплением, которые Бельгия взяла на себя в рамках международных соглашений, а также ответственно отнестись к решениям ООН в этой сфере.

Акция в Брюсселе приурочена к началу международной Конференции участников рамочной конвенции ООН об изменении климата.

С 3 по 14 декабря в польском городе Катовице пройдет 24 Конференция сторон Рамочной конвенции ООН об изменении климата. Главной темой встречи станет сдерживание глобального потепления и адаптация к изменению климата. Парижская хартия по климату, заключенная в 2015 году, поставила целью ограничить глобальное потепление к концу века двумя градусами по Цельсию.-0-