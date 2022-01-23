В Брюсселе десятки тысяч людей вышли на манифестацию за свободу от ковидных ограничений

23 января, Минск /Корр. БЕЛТА/. Европейская манифестация за свободу против санитарных ограничений, связанных с пандемией, началась в Брюсселе, сообщает ТАСС.

У Северного вокзала бельгийской столицы собрались несколько десятков тысяч человек. Люди держат в руках плакаты "Нет QR-кодам", "Нет коронавирусу общества".

Акция организована неправительственной организацией Europeans United ("Объединенные европейцы"), в которую входят активисты как правых, так и левых взглядов. Как сообщил один из организаторов акции, в ней принимают участие жители Бельгии, Франции, Германии, Люксембурга, Нидерландов, Испании, Италии, а также представители живущих в Брюсселе граждан многих других государств ЕС. "Мы рассчитываем, что на улицы выйдут свыше 100 тыс. человек", - заявил он.

"Мы видим, как в ответ на санитарный кризис власти применяют меры, которые превращают наше свободное демократическое общество в авторитарное. Ограничиваются многочисленные свободы граждан, вводятся меры, такие как комендантский час, которые казались навсегда ушедшими в прошлое. При этом мы не видим результата этих мер", - заявил участник акции преподаватель Свободного университета Брюсселя по имени Жак.

От Северного вокзала манифестанты пройдут колонной по бульварам Брюсселя до Европейского квартала, где вечером состоится их основной митинг. По всему маршруту движения колонны выставлено полицейское оцепление. В Европейском квартале развернуты как минимум два водомета.-0-