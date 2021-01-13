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13 января 2021, 23:56

В Брюсселе мирный протест перерос в беспорядки - есть пострадавшие

Фото RTBF
Фото RTBF

13 января, Минск /Корр. БЕЛТА/. В Брюсселе мирный протест из-за смерти в субботу молодого человека, перерос в беспорядки, передает телеканал RTBF.

По информации телеканала, семья 23-летнего парня призвала горожан выйти в среду днем на мирный митинг. Люди собрались у полицейского участка, где молодой человек потерял сознание и позже скончался в больнице.

Акция, на которую пришли около 500 человек, вскоре переросла в беспорядки. Протестующие громили улицы, повредили несколько полицейских машин. На место проведения демонстрации приехало не менее трех машин скорой помощи. По информации RTBF, задержаны как минимум 15 протестующих, есть пострадавшие.-0-

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