В Брюсселе мужчина открыл стрельбу из автомата Калашникова

24 декабря, Минск /Корр. БЕЛТА/. Полиция разыскивает открывшего стрельбу по окну ресторана 24 декабря утром на торговой улице авеню Луиз в центре Брюсселя. Об этом сообщило агентство Reuters. Мужчина три раза выстрелил по окну ресторана из автомата Калашникова, а затем скрылся.

В результате инцидента никто не пострадал.

Мотивы стрелявшего неизвестны. Представитель прокуратуры Брюсселя сообщил, что о террористическом акте речь не идет-0-