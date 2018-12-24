В Брюсселе мужчина открыл стрельбу из автомата Калашникова

24 декабря, Минск /Корр. БЕЛТА/. Полиция разыскивает открывшего стрельбу по окну ресторана 24 декабря утром на торговой улице авеню Луиз в центре Брюсселя. Об этом сообщило агентство Reuters. Мужчина три раза выстрелил по окну ресторана из автомата Калашникова, а затем скрылся.
В результате инцидента никто не пострадал.
Мотивы стрелявшего неизвестны. Представитель прокуратуры Брюсселя сообщил, что о террористическом акте речь не идет-0-
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