В Брюсселе проходит экстренный саммит ЕС по новой отсрочке Brexit

10 апреля, Минск /Корр. БЕЛТА/. Лидеры стран ЕС собрались на экстренный саммит в Брюсселе. В повестке дня - вопрос о новой отсрочке Brexit, сообщает BBC .

К этому времени, по данным телеканала, лидеры стран Евросоюза заслушали премьер-министра Британии Терезу Мэй. Далее они обсудят вопрос отсрочки. Ранее британский премьер просила отложить выход Великобритании из ЕС до 30 июня.

Чтобы получить отсрочку, Терезе Мэй нужно заручиться поддержкой каждого государства - члена ЕС. При этом они, чтобы защитить свои интересы, могут выдвигать жесткие условия в отношении любого продления периода переговоров. Председатель Европейского совета Дональд Туск считает, что лидерам ЕС стоит рассмотреть возможность предоставления более длительной отсрочки. В преддверии саммита он также призвал отказаться от жесткой риторики при обсуждении Brexit.

Выход Великобритании из ЕС должен был состояться 29 марта, затем он был перенесен на 12 апреля.-0-