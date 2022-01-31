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31 января 2022, 08:47

В Брюсселе прошла акция протеста против ковид-ограничений

Фото из архива AFP
Фото из архива AFP

31 января, Минск /Корр. БЕЛТА/. Около 1,6 тыс. человек вышли в воскресенье на акцию протеста против коронавирусных ограничений в Брюсселе, сообщает Euronews.

Главное требование протестующих - отмена коронавирусного сертификата, без которого в Бельгии нельзя посещать рестораны, кинотеатры и спортивные мероприятия.

"Причины, которые сегодня вывели нас сюда, - это стремление защитить нашу Конституцию, права человека. Потому что меры, принятые правительством, идут против нашей свободы, против Конституции", - заявил Euronews Саркис Симоньян, представитель общественного движения "Объединенная Бельгия за свободу", которое выступило организатором акции.

Это уже третья акция противников ковид-ограничений в бельгийской столице с начала года. Предыдущая, неделю назад, завершилась беспорядками и столкновениями демонстрантов с полицией. На этот раз манифестанты ограничились сбором подписей с требованием отставки правительства.-0-

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