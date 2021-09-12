В Брюсселе прошла общеевропейская акция против ограничений по COVID-19

12 сентября, Минск /Корр. БЕЛТА/. Сотни жителей разных стран Евросоюза вышли на демонстрацию в субботу вечером в Брюсселе, чтобы выразить протест против санитарных ограничений в ЕС, передает РИА Новости.

Акцию организовало движение "Объединенные европейцы". Полиция разрешила проведение мероприятия. Его участники прошли по Европейскому кварталу Брюсселя, где располагаются офисы Европейской комиссии и Совета ЕС.

Ранее движение опубликовало петицию, в которой в том числе призывает отказаться от сертификата вакцинации ЕС и возобновить возможность свободно передвигаться в ЕС. "Сертификат не является подходящим решением в условиях, когда страны принимают ограничительные санитарные меры на национальном уровне. Эти ограничения следует отменить полностью, и тогда необходимость в вакцинационном паспорте отпадет", - говорится в документе.

Еврокомиссия считает цифровой COVID-сертификат большим успехом союза, так как он позволил восстановить передвижение и вернуть более 70% докризисных авиаперевозок.

Ряд стран ЕС стали требовать свидетельство о вакцинации не только для поездок, но для посещения ресторанов, музеев, других общественных мест.-0-