В Брюсселе запретили проведение акции против антиковидных мер в формате автоколонны

10 февраля, Минск /Корр. БЕЛТА/. Власти Брюсселя приняли решение запретить проведение несанкционированной акции протеста против антиковидных мер в формате автоколонны под названием "Конвой свободы". Об этом сообщил бургомистр Брюсселя Филипп Клоз в своем в Twitter-аккаунте.

"Мы приняли решение запретить несанкционированный "Конвой свободы". Запрос на его проведение не поступал. Приняты меры для предотвращения блокировки брюссельского столичного региона", - написал Филипп Клоз. Также он добавил, что полиция не будет пропускать автомобили, направляющиеся в столицу для участия в акции протеста.

По данным ТАСС, решение о запрете подобной акции приняла и префектура полиции Парижа.

Ранее сообщалось, что тысячи французских дальнобойщиков, вдохновленных протестующими в Канаде, планируют 12 февраля въехать в Париж. При этом некоторые участники призывают к "европейскому объединению" в Брюсселе 14 февраля.-0-