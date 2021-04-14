В Бруклин-Сентере во время акций протеста полиция задержала более 60 человек

14 апреля, Минск /Корр. БЕЛТА/. Полиция Бруклин-Сентера (штат Миннесота) задержала более 60 человек во время протестов, третий день проходящих в городе после убийства афроамериканца, сообщает телеканал Fox News.

Представитель полиции Мэтт Лангер заявил, что действия протестующих неприемлемы и напомнил об ответственности за нарушение правопорядка. По его словам, многие из задержанных совершали преступные действия, в том числе погромы. Некоторые бросали в полицейских камни, бутылки и петарды. Против протестующих были применены светошумовые гранаты и слезоточивый газ.

Полиция заявила, что проведение акций протеста было незаконным в связи с наступлением комендантского часа, действующего с 22.00.

В воскресенье, 11 апреля, афроамериканец Данте Райт со своей девушкой ехал на автомобиле к дому старшего брата. Полицейские остановили машину из-за нарушения правил дорожного движения. Во время задержания Данте Райт сел обратно в авто и попытался скрыться. Сотрудница полиции Ким Поттер выстрелила в него. Отмечается, что она намеревалась применить электрошокер, однако вместо этого выстрелила. В полиции заявили, что их офицер ошиблась и стрельба была случайной. Ким Поттер отстранена от службы. Сразу после инцидента в Миннеаполисе вспыхнули беспорядки. В городе и его окрестностях введен комендантский час.-0-