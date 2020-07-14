В Бруклине неизвестный стрелял по прохожим, пятеро ранены

14 июля, Минск /Корр. БЕЛТА/. В Бруклине (Нью-Йорк, США) неизвестный из машины стрелял по прохожим, пять человек ранены, сообщает телеканал NBC New York.

Инцидент произошел вечером 13 июля. Преступник четыре раза выстрелил в 23-летнюю девушку, примерно через 12 минут были ранены два 19-летних парня. А через несколько минут выстрел в спину получил еще один 19-летний юноша. Девушка, ехавшая с ним на скутере, получила травмы при падении.

Все пострадавшие доставлены в больницу. Полиция ведет поиски преступника.

Отмечается, что инцидент произошел менее чем через 24 часа после предыдущей стрельбы в Бруклине, в результате которой погиб годовалый ребенок и три человека получили ранения.-0-