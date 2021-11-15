15 ноября, Минск /Корр. БЕЛТА/. В Будапеште объявили лауреатов музыкальной премии MTV Europe Music Awards 2021. Как сообщает ТАСС, прямая трансляция церемонии вручения наград победителям проходила на официальном сайте премии.

Британский музыкант Эд Ширан выиграл награду в категории "Лучший исполнитель", а его композиция Bad Habits победила в номинации "Лучшая песня". Приз в категории "Лучший российский исполнитель" получил поп-певец Макс Барских.

В номинации "Лучший рок-исполнитель" победила итальянская группа Maneskin. Максимальное количество номинаций собрал южнокорейский коллектив BTS. Они победили в категориях "Лучшая группа", "Лучший поп-исполнитель", "Лучший исполнитель кей-поп" и "Самые преданные поклонники".

Награду за лучшее музыкальное видео получил американский рэпер Lil Nas X за клип на песню Montero. В категории "Лучший хип-хоп" победила американская певица Ники Минаж, а приз за лучшую электронную музыку выиграл французский диджей и продюсер Дэвид Гетта.

Награду "Лучшего нового исполнителя" получила американская рэп-исполнительница Saweetie. В категории "Лучший совместный проект" благодаря композиции Kiss Me More победили ее соотечественницы - Доджа Кэт и SZA. "Лучшим латиноамериканским исполнителем" стал колумбийский музыкант Малума, а награда "Лучшего американского исполнителя" досталась певице из США Тейлор Свифт.

В этом году церемония вручения прошла на спортивной арене имени Ласло Паппа в венгерской столице в присутствии зрителей. Премия MTV European Music Awards была учреждена музыкальным телеканалом в 1984 году. Победители определяются в результате открытого онлайн-голосования. В разные годы ее лауреатами становились такие известные исполнители, как Рианна, Леди Гага, Джастин Бибер, Тейлор Свифт и другие.-0-