В Буэнос-Айресе отказались отменять очные занятия в школах вопреки решению суда

21 апреля, Минск /Корр. БЕЛТА/. Власти Буэнос-Айреса решили не переводить школы города на дистанционное обучение вопреки решению суда и указу президента. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на пресс-службу правительства города.

Ранее федеральный суд по административным спорам отменил решение городского суда, разрешившего школам Буэнос-Айреса не переходить на дистанционное обучение, как требовал указ президента Альберто Фернандеса об ужесточении карантинных мер.

Решение главы государства отменить очные занятия в Буэнос-Айресе и его пригородах до 30 апреля из-за роста случаев заражения коронавирусом привело к конфликту между федеральным правительством и властями города. Мэр города Орасио Ларрета обратился в Верховный суд с просьбой отменить пункт указа президента, касающийся школ. Инстанция пока не вынесла своего решения, но прошение разрешить очные занятия удовлетворил городской суд, в который обратилась группа родителей.

19 апреля мэр аргентинской столицы объявил, что школы продолжат очное обучение. Правительство страны подало апелляцию на решение городского суда. Федеральный суд обязал город приостановить очное обучение до решения Верховного суда.

6 апреля министр здравоохранения Аргентины Карла Виссотти признала, что в стране началась вторая волна пандемии коронавируса. Всего с начала эпидемии в Аргентине выявлено 2 743 620 случаев заражения COVID-19, в том числе 29 145 за последние сутки. Всего в стране было зафиксировано 59 792 летальных исхода.-0-