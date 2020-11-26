В Буэнос-Айресе проходит прощание с Диего Марадоной

26 ноября, Минск /Корр. БЕЛТА/. В столице Аргентины Буэнос-Айресе выстроилась длинная очередь из желающих проститься с бывшим игроком и тренером сборной страны по футболу Диего Марадоной, который скончался 25 ноября на 61-м году жизни, сообщает информационное агентство EADaily.

Церемония прощания проходит в президентском дворце Каса Росада. Ранее отмечалось, что проститься с гениальным футболистом придут около 1 млн человек. Церемония прощания продлится до 16.00 (22.00 по минскому времени). По информации AFP, похоронен Марадона будет за пределами Буэнос-Айреса.

Причиной смерти легендарного футболиста стала острая сердечная недостаточность. В связи со смертью Диего Марадоны в Аргентине объявлен трехдневный траур.

Марадона - чемпион мира 1986 года, он считается одним из лучших футболистов ХХ века. Выступал за аргентинские клубы "Архентинос Хуниорс", "Бока Хуниорс" и "Ньюэллс Олд Бойз", испанские "Барселону" и "Севилью", а также итальянский "Наполи". Аргентинский нападающий выигрывал чемпионат и Кубок Италии, Кубок Испании и Кубок УЕФА, всего он сыграл 687 матчей и забил 363 мяча, в том числе за сборную Аргентины - 113 матчей, 50 мячей. В 2018 году Диего Марадона стал почетным председателем футбольного клуба "Динамо-Брест".-0-

Выставка памяти Диего Марадоны пройдет на брестском стадионе