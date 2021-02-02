В Бухаресте число жертв пожара в больнице достигло 10

2 февраля, Минск /Корр. БЕЛТА/. В Бухаресте 29 января произошел пожар в Национальном институте инфекционных заболеваний имени Матея Балша, количество погибших достигло уже 10 человек, сообщает Romania Europalibera.

Пять человек погибли непосредственно в пожаре, а другие пять - после перевода в другие больницы.

Пятым оказался мужчина 80 лет с тяжелой формой коронавируса, который был переведен после пожара в отделение интенсивной терапии Бухарестской больницы скорой помощи и подключен к аппарату ИВЛ, где и умер.

Как сообщалось ранее, пожар случился на первом этаже одного из корпусов института. Были эвакуированы из здания 102 человека. При этом у некоторых пациентов средние и тяжелые формы COVID-19, большинство из них находились на кислороде. Часть пациентов была распределена в уцелевших корпусах больницы. Более 53 человек направлены в другие больницы.

Всего в Румынии заразились 732 732 человека, вылечились 678 473, умерли 18 153.-0-