В Бухаресте проходит забастовка работников общественного транспорта

24 января, Минск /Корр. БЕЛТА/. В столице Румынии уже пятый день продолжается забастовка работников наземного общественного транспорта. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на румынское агентство Agerpres.

Отмечается, что сегодня на маршрут вышла примерно пятая часть автобусов, троллейбусов и трамваев из парка Бухарестской транспортной компании. Жители румынской столицы в эти дни пользуются метро и такси, а также добираются до работы пешком. Администрация бухарестского метрополитена сообщила, что все имеющиеся в парке поезда выведены на линии.

Более 80% персонала компании, в которой насчитывается более 10 тыс. работников, продолжают начатую 20 января спонтанную акцию протеста, настаивая на повышении зарплат, улучшении условий труда и отставке генерального директора.

Забастовка продолжается несмотря на то, что бухарестский суд признал акцию протеста незаконной и потребовал ее прекращения. Руководители администрации компании и мэрии столицы угрожают ее участникам увольнением и открытием уголовных дел.-0-