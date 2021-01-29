В Бухаресте произошел пожар в больнице для пациентов с COVID-19, 4 человека погибли

29 января, Минск /Корр. БЕЛТА/. В Бухаресте произошел пожар в больнице для пациентов с COVID-19, погибли четыре человека, сообщает Reuters.

Пожар случился сегодня утром, причины пока не называются.

В больнице сообщили, что 102 человека были эвакуированы из здания. При этом у некоторых пациентов средние и тяжелые формы COVID-19, большинство из них находились на кислороде. Часть пациентов была распределена в уцелевших корпусах больницы. Более 40 человек направлены в соседний госпиталь.

По состоянию на 29 января, около 7,7 тыс. пациентов с COVID-19 находятся на лечении в больницах по всей Румынии, в том числе 989 человек - в отделениях интенсивной терапии. В стране с начала пандемии зарегистрировано 721 513 случаев коронавируса и 18 105 смертей.-0-