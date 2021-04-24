В бухте сирийского порта Банияс произошел пожар на танкере после атаки беспилотника

24 апреля, Минск /Корр. БЕЛТА/ Пожар произошел в субботу в одном из трюмов танкера, который находится в бухте сирийского порта Банияс (35 км к северу от Тартуса). Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на агентство SANA.

Агентство сообщает, что "танкер, предположительно, подвергся атаке беспилотного летательного аппарата, который появился в небе со стороны ливанского морского пространства". Пожар оперативного потушен спасателями. Спасательные службы быстро локализовали очаг возгорания и потушили пламя.-0-