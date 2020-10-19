В бундестаге критикуют расширение полномочий правительства на фоне пандемии

19 октября, Минск /Корр. БЕЛТА/. Депутаты германского бундестага от партий правящей коалиции недовольны расширением полномочий Федерального правительства в ущерб парламенту, сообщает немецкая телерадиокомпания Deutsche Welle.

"Правительства на федеральном, земельном и коммунальном уровнях уже почти девять месяцев выпускают постановления, ограничивающие свободы людей на беспрецедентном для послевоенной Германии уровне без того, чтобы за это хоть раз проголосовал избранный парламент", - заявил эксперт Социал-демократической партии Германии (СДПГ) по вопросам права Флориан Пост в интервью немецкому изданию Bild.

Депутат раскритиковал также видеоконференции, которые канцлер ФРГ Ангела Меркель с начала пандемии проводит с главами правительств федеральных земель. Подобные мероприятия не прописаны в основном законе и не могут исполнять функции законодательного органа власти, подчеркнул Флориан Пост. Он добавил, что не оспаривает необходимость решений, принимаемых на таких конференциях, но настаивает на вовлечении парламентариев в этот процесс.

Обеспокоены ситуацией и представители фракции Христианско-демократического союза (ХДС) в бундестаге, которая вместе с фракцией СДПГ формирует правящую коалицию в Германии. Парламент должен вновь с большей уверенностью заявить о своей законодательной роли и исполнять ее, заявил вице-председатель фракции ХДС Карстен Линнеман.

Невозможность для парламента справиться со своей задачей означает долговременный урон для демократии, уверен заместитель председателя бундестага Вольфганг Кубикки, представляющий Свободную демократическую партию (СвДП). Он расценил настоятельный призыв Ангелы Меркель к согражданам максимально ограничить общение и по возможности оставаться дома как акт отчаяния и призыв к добровольному локдауну. "Канцлер не та, кто может просто указывать нам, как нужно себя вести", - подчеркнул представитель СвДП. По словам вице-председателя бундестага, те, кто считает, что к словам Ангелы Меркель стоит прислушаться, могут поступить именно так. Те же, кто чувствует, что можно жить иначе, вправе так и сделать.-0-