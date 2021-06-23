В Бурятии вводят жесткий локдаун

23 июня, Минск /Корр. БЕЛТА/. Власти Бурятии вводят жесткие ограничительные меры в республике с 27 июня по 11 июля из-за ухудшающейся эпидобстановки в условиях пандемии коронавируса. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на оперштаб региона.

"Режим нерабочих дней введен в Республике Бурятия с 27 июня по 11 июля. На две недели будет запрещена деятельность всех предприятий, за исключением жизнеобеспечивающих служб, продуктовых магазинов, торговых организаций, реализующих товары первой необходимости, аптек, ЖКХ, общественного транспорта, СМИ. Цель вводимых ограничений - переломить эпидобстановку, которая ухудшается пятую неделю подряд", - сообщили в оперштабе.

Кроме того, по решению оперштаба детям до 14 лет можно будет выходить на улицу только в сопровождении взрослых. Будет ограничен допуск в места массового отдыха, в том числе в направлении озера Байкал и озера Щучье.

По состоянию на 23 июня в Бурятии зарегистрировано 42 435 больных COVID-19, из них 258 - за последние сутки. Умерли от COVID-19 с тяжелой сопутствующей патологией 1066 человек, из них 20 за последние сутки. В стационарах в настоящее время получают лечение 2866 пациентов, занятость коечного фонда составляет 92,7%.

В конце мая в Бурятии начался рост числа инфицированных коронавирусом. Если в первых числах мая ежесуточно регистрировали около 25 новых случаев заражения, то в начале июня - около 110 и выше. Ранее в оперштабе сообщили, что Бурятия на втором после Москвы месте по заболеваемости COVID-19 среди регионов России. На прошлой неделе власти региона ужесточили ограничительные меры: закрылись бассейны, СПА-комплексы, фудкорты в ТРЦ, детские развлекательные центры, парки, скверы, была приостановлена работа лагерей дневного пребывания, предприятиям и учреждениям рекомендовали перевести 30% сотрудников на дистанционный режим, власти ввели требование для заведений общепита - работать только до 21.00 по местному времени, ТРЦ - до 20.00.-0-