В Бурятии задержали группировку праворадикалов, готовившую акции против органов госвласти

29 октября, Минск /Корр. БЕЛТА/. ФСБ России задержала в Бурятии участников экстремистской группировки праворадикальной направленности, готовивших акции против органов государственной власти и выходцев из Центральной Азии, сообщает ТАСС со ссылкой на Центр общественных связей (ЦОС) ФСБ России.

"Федеральной службой безопасности пресечена деятельность организованной группы экстремистской направленности из числа жителей Бурятии. Задержаны лица, организовавшие на территории региона экстремистское сообщество праворадикальной направленности в целях реализации акций прямого действия в отношении представителей органов государственной власти, правоохранительных структур, а также выходцев из стран Центральной Азии, проживающих в регионе, и отдельных социальных групп", - отметили в ФСБ России.

По данным спецслужбы, в экстремистскую структуру активно втягивались представители молодежи, в том числе из учебных заведений республики. Среди них распространялась праворадикальная идеология.

В отношении организатора и трех активных участников группировки возбуждено уголовное дело по частям 1 и 2 ст.282.1 УК РФ ("Создание экстремистского сообщества и участие в экстремистском сообществе"). По этой статье предусмотрено наказание в виде лишения свободы на срок до десяти лет.-0-