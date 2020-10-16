В Буркина-Фасо 20 человек погибли в результате нападений боевиков

16 октября, Минск /Корр. БЕЛТА/. Три деревни в провинции Сено на севере Буркина-Фасо подверглись нападениям боевиков, в результате погибли около 20 человек, еще несколько пострадали. Об этом сообщает Синьхуа.

Официальный представитель правительства Буркина-Фасо в опубликованном заявлении сообщил, что боевики совершили нападения на деревни Демниол, Бомбофа и Петегерс, а также один из рынков провинции Сено. Многие местные жители после атак боевиков числятся пропавшими без вести.

По сообщениям местных СМИ, чуть ранее в результате нападения боевиков в центральной части Буркина-Фасо погибли 25 человек.

С 2015 года в этом государстве Западной Африки часто происходят нападения, наблюдается тяжелая ситуация в сфере безопасности. Согласно статистике ООН, с начала нынешнего года боевики совершили десятки нападений на мирных жителей в Буркина-Фасо, из-за чего погибли сотни людей. В 2019 году около 4 тыс. человек стали жертвами вооруженных нападений в Мали, Нигере и Буркина-Фасо.-0-