В Буркина-Фасо при взрыве погибли шесть детей

Фото Getty Images
2 августа, Минск /Корр. БЕЛТА/. Шесть детей погибли и еще четверо пострадали при взрыве самодельного взрывного устройства на севере Буркина-Фасо. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на новостной портал Infowakat.
Группа детей 1 августа пасла скот в районе Тангае. Взрыв стал причиной гибели шестерых из них, еще четверо получили ранения. Местные жители сообщили о срабатывании самодельного взрывного устройства, которое оказалось на пути движения группы.
Полиция ведет расследование.-0-