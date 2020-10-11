В Бурунди 16 человек погибли при падении грузового автомобиля в реку

11 октября, Минск /Корр. БЕЛТА/. По меньшей мере 16 человек погибли, 55 пострадали в результате падения грузовика в воду при обрушении моста через реку на юге Бурунди. Об этом сообщило агентство Синьхуа со ссылкой на местные власти.

По их данным, деревянный мост, на который въехал перевозивший участников свадьбы автомобиль, 10 октября вечером обрушился под тяжестью транспортного средства, в результате чего грузовик упал в реку. Пострадавшие госпитализированы. Сообщается, что водитель грузовика скрылся с места происшествия.-0-