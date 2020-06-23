В Бурунди впервые появился пост премьер-министра

23 июня, Минск /Корр. БЕЛТА/. Парламент Бурунди утвердил 23 июня Алена-Гийома Буньони на пост премьер-министра страны. Об этом сообщило правительство Бурунди на своем официальном портале, передает ТАСС.

"Из 94 депутатов Национальной ассамблеи 92 проголосовали за Алена-Гийома Буньони в качестве главы правительства, чью кандидатуру предложил президент страны Эварист Ндайишимийе", - говорится в правительственном коммюнике.

До сих пор в Бурунди не было должности премьер-министра, работой правительства руководили два вице-президента. Пост главы правительства был создан принятой в 2018 году на общенациональном референдуме новой конституцией.

Алена-Гийома Буньони до нынешнего назначения дважды занимал должность министра общественной безопасности.

Выбор главы правительства стал одним из первых кадровых решений, которое принял вступивший 18 июня в должность президента Бурунди Эвариста Ндайишимийе. Его инаугурация состоялась, так как предыдущий глава государства Пьер Нкурунзиза умер 8 июня от остановки сердца. Его полномочия заканчивались в августе 2020 года.-0-