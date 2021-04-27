В Чаде полиция разогнала демонстрацию протеста - пять человек погибли

27 апреля, Минск /Корр. БЕЛТА/. В Чаде полиция разогнала демонстрацию протеста против военного совета. По данным Agence France-Presse, пять человек погибли, сообщает ТАСС.

Полиция разогнала в столице Чада Нджамене и других городах группы демонстрантов, которые протестовали против прихода к власти после смерти президента страны Идрисса Деби Итно переходного военного совета.

Полиция применила слезоточивый газ против нескольких десятков человек, вышедших на демонстрацию в Нджамене по призыву оппозиции. На нескольких улицах в двух районах Нджамены группы протестующих жгли автомобильные покрышки. "В столице погибли четыре человека включая женщину", - заявил прокурор столицы Юсуф Том. Он не раскрыл обстоятельства их смерти. Во втором по размеру городе Чада Мунду во время акции протеста погиб один человек, сообщил местный прокурор Али Колла Брахим. По его словам, причины смерти уточняются.

Военный совет своим распоряжением запретил проведение массовых акций протеста, так как они угрожают общественному порядку. Очевидцы говорили о присутствии крупных сил полиции на улицах и площадях Нджамены. Они пресекают малейшие попытки организовать митинг.

По национальному телевидению выступил исполняющий обязанности президента Чада генерал-лейтенант Махамат Идрисс Деби Итно. Он объявил, что в стране будет начат национальный диалог в течение предстоящего переходного периода, который продлится 18 месяцев и завершится проведением демократических выборов в обновленные государственные структуры. "В ближайшие дни будет создан переходный национальный совет, в котором будут представлены все провинции и все силы нации", - подчеркнул Махамат Идрисс Деби Итно.-0-