В частной клинике в Мехико произошел взрыв

30 марта, Минск /Корр. БЕЛТА/. Не менее 14 человек пострадали 30 марта от взрыва в частной клинике в районе Венустиано-Карранса в Мехико. Об этом сообщает газета El Universal .

По предварительным сведениям, взорвался газ, скопившийся в одном из помещений здания.

Пострадавшим оказана необходимая медицинская помощь. Одного из пострадавших отправили в другую больницу на вертолете.

Прокуратура расследует обстоятельства и причины инцидента.-0-