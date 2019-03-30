В частной клинике в Мехико произошел взрыв

30 марта, Минск /Корр. БЕЛТА/. Не менее 14 человек пострадали 30 марта от взрыва в частной клинике в районе Венустиано-Карранса в Мехико. Об этом сообщает газета
По предварительным сведениям, взорвался газ, скопившийся в одном из помещений здания.
Пострадавшим оказана необходимая медицинская помощь. Одного из пострадавших отправили в другую больницу на вертолете.
Прокуратура расследует обстоятельства и причины инцидента.-0-
|Нацбанк
|Лучшие курсы
|Покупка
|Продажа
|EUR
|2.3889 BYN
|2.385 BYN
|2.39 BYN
|USD
|2.1285 BYN
|2.125 BYN
|2.129 BYN
|RUB
|3.2871 BYN
|3.281 BYN
|3.289 BYN