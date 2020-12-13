В Чечне произошло пять землетрясений за сутки

13 декабря, Минск /Корр. БЕЛТА/. Землетрясение магнитудой 3,8 произошло в Чечне 13 декабря, сообщает ТАСС. Это уже пятое землетрясение в республике за сутки.

"В 16:05 13 декабря 2020 года на территории Чеченской Республики зафиксировано землетрясение магнитудой 3,8. Эпицентр находился в Урус-Мартановском районе. Оперативная дежурная смена провела сбор и обработку информации от ЕДДС районов. Сведения о каких-либо последствиях не поступали", - сообщили ТАСС в пресс-службе МЧС.

Как сообщили позже в республиканском МЧС, еще одно землетрясение зафиксировано в 16:36, магнитуда составила 2.9. "Стоит отметить, что вся территория Северного Кавказа подвержена землетрясениям. Незначительные сейсмособытия случаются по всему миру каждый день. Они не несут никаких последствий. Также хочу подчеркнуть, что нигде в мире нет такой службы, которая может спрогнозировать с точностью время и место землетрясения", - сказал представитель ведомства.

Первое за сутки сейсмособытие магнитудой 5,6 было зафиксировано около 00:30 в Урус-Мартановском районе Чечни на глубине 25 км. Очередное землетрясение произошло около 12:15, магнитуда составила 3,7, эпицентр находился в 45 км юго-восточнее Грозного, в 22 км южнее Урус-Мартана. Еще одно землетрясение магнитудой 4,1 произошло в 14:40, следующее - в 15:08, магнитуда составила 3,1.-0-