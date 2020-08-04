В Чехии 60% предпринимателей пострадали от карантинных мер

4 августа, Минск /Корр. БЕЛТА/. Негативные последствия кризиса, вызванного пандемией COVID-19, в бизнес-сфере Чехии ощутили около 60% опрошенных, то есть более 500 тыс. предпринимателей. Об этом сообщает чешское "Радио Прага".

Озвученные данные следуют из проведенного Чешским статистическим управлением опроса о влиянии кризиса на рынок труда во втором квартале 2020 года. Подавляющее большинство назвало проблемы временными, но 28% предпринимателей считают, что с последствиями пандемии они не смогут справиться даже при поддержке государства.

Что касается сотрудников фирм и корпораций, последствия карантина ощутили 43% из них, при этом непреодолимыми их назвали около 20%.-0-