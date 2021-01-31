В Чехии будет выпускаться вакцина от коронавируса

31 января, Минск /Корр. БЕЛТА/. В Чехии на заводе американской фармацевтической компании Novavax с апреля начнется серийное производство вакцины против коронавируса и ее поставки на мировой рынок. Об этом рассказал премьер-министр Чехии Андрей Бабиш, сообщает ТАСС.

Препарат в данное время проходит испытания в Великобритании. Его эффективность составляет около 90%. В текущем году компания Novavax планирует выпустить около 1 млрд доз вакцины, значительная часть которой будет производиться в Чехии.-0-