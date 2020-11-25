В Чехии частично возобновлено очное обучение в школах в вузах

25 ноября, Минск /Корр. БЕЛТА/. Средние школы и вузы Чехии в ограниченном режиме возобновили очное обучение, сообщает "Радио Прага".

За школьные парты вернулись около 91 тыс. старшеклассников, 199 тыс. учащихся других классов средних профессиональных школ и училищ, где возобновлены практические занятия для групп до 20 человек. В таком же количестве могут присутствовать на практических занятиях студенты последних курсов высших учебных заведений.

В начальных художественных школах и на курсах иностранных языков с правом сдачи госэкзамена начались очные индивидуальные консультации в формате один ученик - один учитель.

Из-за пандемии коронавируса в первой половине октября чешские школы были переведены на дистанционное обучение. Некоторое улучшение эпидемиологической ситуации позволило ослабить коронавирусные ограничения.

По данным на 25 ноября, в Чехии выявлено 502 534 случая заражения коронавирусом, за последние сутки число зараженных выросло на 2703 человека. Общее число смертей от коронавирусной инфекции в Чехии составляет 7499 (16 случаев смерти зафиксировано за последние сутки), вылечились 416 832 человека.-0-