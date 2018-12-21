В Чехии число погибших при взрыве на шахте возросло до 13 человек

21 декабря, Минск /Корр. БЕЛТА/. Число погибших при взрыве метана на угольной шахте в Чехии возросло до 13 человек, еще 10 получили ранения, сообщает чешская газета Lidovе noviny.

Ранее сообщалось о пяти погибших. Большинство жертв - граждане Польши.

Фото lidovky.cz

По данным медиков, один из пострадавших находится в критическом состоянии, еще двоим понадобилась госпитализация. Остальные получили легкие травмы, им была оказана помощь на месте.

Взрыв метана произошел на глубине 880 м. Подземные работы были прекращены, проведена немедленная эвакуация всех шахтеров. Спасатели проводят разбор завалов, под которыми могут находиться люди.

Причины аварии на шахте пока не сообщаются.-0-