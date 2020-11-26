В Чехии число работающих удаленно из-за пандемии удвоилось - опрос

26 ноября, Минск /Корр. БЕЛТА/. Доля работников чешских предприятий, работающих в удаленном режиме из-за пандемии коронавируса, удвоилась во время второй волны по сравнению с весенней, достигнув 17%, сообщает "Радио Прага".

Такие данные следуют из ноябрьского опроса компании ESET, в котором приняли участие более 1 тыс. респондентов.

Четверть граждан Чехии в настоящее время не работают. К этой категории относятся, помимо безработных, родители, получающие пособие по уходу за детьми, самозанятые и другие лица. По сравнению с весенней ситуацией компании лучше подготовлены в плане предоставления своим сотрудникам технологического обеспечения доступа к корпоративным сетям.

По данным на 26 ноября, в Чехии зафиксировано 507 549 случаев заражения коронавирусом. За последние сутки число зараженных выросло на 2334.

Вылечились 417 657 пациентов, общее число смертей от коронавирусной инфекции в Чехии составляет 7633 (за последние сутки умерли 22 человека).-0-