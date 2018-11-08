В Чехии хотят запретить диких животных в цирках

8 ноября, Минск /Корр. БЕЛТА/. Министерство сельского хозяйства Чехии предложило полностью запретить выступления диких животных в цирках, сообщает портал "Евро Пульс".

Сейчас в Чехии запрещено использовать в цирке тюленей, жирафов, гиппопотамов и детенышей обезьян. Теперь же, как предлагают чиновники, запрет должен распространиться на всех диких животных. Вместе с тем в цирках можно будет выступать домашним животным - лошадям, верблюдам или ламам.

В Чехии работают 12 цирков, в программах которых участвуют дикие животные. Их руководители утверждают, что животные содержатся в надлежащих условиях. В свою очередь защитники животных выступают за то, чтобы вообще отказаться от представлений с участием животных.-0-