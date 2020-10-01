В Чехии из-за коронавируса с 5 октября вводится ЧП

1 октября, Минск /Корр. БЕЛТА/. В Чехии 5 октября будет введено чрезвычайное положение, чтобы замедлить распространение коронавирусной инфекции. Предложение министра здравоохранения Романа Примулы было одобрено правительством, сообщает чешский портал 420on.cz.

"Мы находимся в ситуации, которая развивается неблагоприятно, - сказал Роман Примула, выступая перед депутатами чешского парламента. - Мы приближаемся к цифрам, которые начинают ограничивать возможности нашей системы здравоохранения". Он уточнил, что на данный момент в больницах больше нет свободных мест и в случае дальнейшего роста количества инфицированных COVID-19 эта ситуация будет отражаться на других пациентах.

Чрезвычайное положение будет введено сроком на месяц. При этом ЧП будет сопровождаться мерами, объявленными Минздравом Чехии сроком на 14 дней. Если эпидемиологическая ситуация улучшится, эти ограничения будут сняты через две недели.

Среди принятых Минздравом мер, в частности, закрытие средних школ в районах повышенного риска и введение ограничений по количеству участников культурных, спортивных и других массовых акций. С 5 октября ограничение на количество людей на мероприятиях в помещении должно составлять 10 человек, в акциях на улице - до 20 человек. Будет запрещено проведение крупных концертов, спортивные мероприятия будут проходить без участия зрителей. С 5 октября планируется также ограничить занятия пением и физкультурой в начальных школах и занятия в кружках. Заведения общепита по-прежнему не будут работать с 22.00 до 06.00. В ресторанах за одним столом смогут сидеть не более шести человек.

"Нам необходимо стабилизировать ситуацию. Я действительно уверен, что не будет необходимости продлевать чрезвычайное положение, поскольку, если ситуация не изменится в течение месяца, это будет полный провал", - сказал Роман Примула.

По его словам, цель состоит в том, чтобы один пациент не мог заразить более одного человека. Таким образом, репродуктивное число должно составить менее единицы (сейчас число R равно 1,24).

В Чехии подтверждено свыше 66 тыс. случаев заражения COVID-19, скончались более 600 человек.-0-