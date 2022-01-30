В Чехии из-за урагана без света остались более 31 тыс. домохозяйств

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30 января, Минск /Корр. БЕЛТА/. Из-за урагана в Чехии без света остались более 31 тыс. домохозяйств, сообщает Чешское телевидение.
Сильный ветер обрушился на страну в воскресенье. Уже ночью метеорологи отмечали в некоторых местах порывы ветра, скорость которых соответствует урагану.
У села Велке-Пржиточно в 20 км от Праги погиб мужчина. На него обрушилась стена производственного цеха. Еще один человек пострадал.
В связи с непогодой спасательные службы выезжали на вызовы более 1600 раз, в основном из-за сломанных деревьев и поврежденных линий электропередач.
На главной железнодорожной линии между Словакией и Чехией было остановлено движение. Временно прекратилось также сообщение на главной линии между Прагой и Брно.-0-