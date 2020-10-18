В Чехии, Литве и Латвии зафиксированы антирекорды коронавируса

18 октября, Минск /Корр. БЕЛТА/. Минздрав Чехии сообщил об 11 105 новых случаях заболевания коронавирусом за сутки, передает Reuters. Это стало антирекордом с начала пандемии.

Общее количество случаев, выявленных в стране с марта, выросло до 160 112. Это вдвое больше, чем 2 октября, и более чем в 6 раз превышает общее количество случаев до сентября.

По данным Европейского центра профилактики и контроля заболеваний (ECDC), за последние две недели в Чехии было зарегистрировано более 74 000 случаев инфицирования - на 10 000 больше, чем в Италии, население которой почти в шесть раз больше.

В Литве и Латвии также обновлены суточные антирекорды по коронавирусу: в Литве заболели 288 человек, в Латвии - 188, в Эстонии за сутки зарегистрировано 36 новых случаев заражения.

В Литве за последние сутки было проведено 8 520 тестов на коронавирус, 288 из них оказались положительными, один человек скончался, сообщает 17 октября агентство BNS со ссылкой на Национальный центр общественного здравоохранения республики.

В Латвии за минувшие сутки зарегистрировано 188 инфицированных коронавирусом – это самый крупный суточный показатель заболеваемости с начала пандемии, сообщает агентство BNS со ссылкой на данные Центра профилактики и контроля заболеваний республики.

По данным Национальной службы здравоохранения республики, за минувшие сутки госпитализировано 11 пациентов с COVID-19. В стационарах лечатся 69 пациентов, шесть из них находятся в тяжелом состоянии.-0-