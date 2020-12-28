В Чехии на электростанции произошел взрыв

Фото CT.24
28 декабря, Минск /Корр. БЕЛТА/. В чешском городе Колин произошел взрыв на электростанции Veolia Energie, сообщает телеканал CT.24.
Причины взрыва пока не установлены. Информации о пострадавших также нет.
Из здания электростанции поднимаются черные клубы дыма, которые уже накрыли значительную часть города. Местным жителям рекомендовано не открывать окна.
Электростанция Veolia Energie обеспечивает теплом большинство промышленных предприятий, городских зданий и организаций города, а также большую часть местного населения. Отразилась ли авария на теплоснабжении, пока неизвестно.-0-