В Чехии на фоне эпидемии COVID-19 переполнены больницы

24 февраля, Минск /Корр. БЕЛТА/. Чехия за последние семь дней стала худшей в мире страной по борьбе с коронавирусом, сообщает чешский новостной портал novinky.cz.

С начала февраля в Чехии растет число инфицированных. В стране переполнены больницы, в отделениях интенсивной терапии не хватает коек. На 1 млн жителей приходится 884 случая заражения. Для сравнения: в соседней Польше на 1 млн жителей - 193 заболевших, в Австрии - 189, в Германии - 89.

Правительство Чехии решило ужесточить меры для предотвращения распространения коронавируса. С 25 февраля жители страны вместо тканевых масок обязуются носить респираторы, которые являются более эффективным средством защиты.

На данный момент в Чехии объявлено чрезвычайное положение, которое завершится 27 февраля.

По последним данным американского Университета Джонса Хопкинса, общее число зараженных COVID-19 в Чехии превышает 1,1 млн. Количество летальных исходов более 19 тыс.-0-