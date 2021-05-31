31 мая, Минск /Корр. БЕЛТА/. В Чехии открываются заведения общепита и места для отдыха и спорта, сообщает "Радио Прага".

С понедельника, 31 мая, в Чехии открываются рестораны, кафе и другие общественные места. В заведениях общепита разрешена наполняемость почти на 100%, но за столом могут сидеть не более четырех человек. Внутри помещения гости должны соблюдать социальную дистанцию и носить респиратор или маску, когда не принимают еду или напитки.

С понедельника также откроются музыкальные и другие клубы. Дискотеки в качестве танцевальных площадок в соответствии с действующими эпидемическими ограничениями пока использоваться не будут.

Посетители после долгого перерыва также смогут посетить бассейны, сауны, соляные пещеры и оздоровительные центры. В бассейнах будут действовать следующие ограничения: не более одного пловца на 15 кв.м воды. В саунах, оздоровительных центрах и соляных пещерах разрешена наполняемость только на 30%.

Обязательным требованием для посещения общественных мест остается наличие отрицательного теста на коронавирус, справки, подтверждающей перенесенное заболевание в течение последних 180 дней, или сертификата о вакцинации.-0-