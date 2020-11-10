В Чехии отмечается снижение заболеваемости COVID-19

10 ноября, Минск /Корр. БЕЛТА/. За последние сутки в Чехии подтверждено 6048 новых случаев инфицирования коронавирусом, что стало наименьшим числом в рабочий день за последний месяц. При этом в минувшее воскресенье, 8 ноября, в Чехии выявлены 3608 граждан, инфицированных COVID-19. Это самый низкий показатель за последние четыре недели, сообщает "Радио Прага" со ссылкой на данные Министерства здравоохранения Чехии.

Согласно последним данным Минздрава Чехии, сейчас в стране насчитывается 155 259 человек, зараженных коронавирусом, госпитализированы 7787 больных. Всего на данный момент в среднем заполненность палат интенсивной терапии и палат с аппаратами вентиляции легких в чешских больницах составляет 75%.

С марта текущего года в Чехии скончались 5074 человека, инфицированных коронавирусом, а вылечились - 260 542. Согласно последним данным, Чехия уже более двух недель подряд занимает 1-е место в мире по количеству смертей больных COVID-19 на 100 тыс. человек.

Власти Чехии из-за роста заболеваемости COVID-19 приняли решение с 22 октября ввести локдаун и ограничить передвижение граждан по стране. Разрешены поездки на работу и для проведения неотложной бизнес-деятельности, для посещений членов семьи, продуктовых магазинов и других мест, связанных с основными жизненными потребностями. Полицейским, которые следят за выполнением ограничительных мер, предоставлено право штрафовать нарушителей на сумму до 10 тыс. крон (около 400 евро). Также в Чехии с 22 октября действуют ограничительные меры, запрещающие свободное передвижение лиц по всей территории страны. Невозможна поездка в страну с целью туризма или посещения друзей. Ограничения включают также закрытие гостиниц и учреждений, предоставляющих жилье (для туристических целей). Лица, прибывающие в Чехию в случае крайней необходимости, обязаны пройти тест на СOVID-19 и строго соблюдать карантинные меры.

30 октября режим чрезвычайного положения в Чехии был продлен до 20 ноября. Несмотря на снижение заболеваемости коронавирусом, режим ЧП планируют продлить, заявил первый вице-премьер страны и глава Центрального кризисного штаба Ян Гамачек.-0-