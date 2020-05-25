В Чехии отменили требование о ношении медицинских масок в общественных местах

25 мая, Минск /Корр. БЕЛТА/. В Чехии с сегодняшнего дня снимается подавляющее большинство социальных ограничений, действовавших с середины марта из-за распространения коронавируса. Это связано с улучшением эпидситуации в стране. Об этом сообщает ТАСС.

Поэтапное снятие ограничительных мер началось в стране с 20 апреля. С сегодняшнего дня снимается требование предохранять на улице органы дыхания. Обязанность носить медицинские маски на неопределенное время сохранится в закрытых общественных помещениях: в магазинах, а также для пассажиров общественного транспорта.

При условии соблюдения строжайших требований санитарии и гигиены могут возобновить работу гостиницы и пансионы, фитнес-центры и сауны, рестораны и кафе. Посетители мест общепита должны будут соблюдать между собой социальную дистанцию, даже находясь за столиками, и носить медицинские маски, снимать которые будет разрешено только во время еды.

Ученики начальных школ смогут вернуться в классы, где занятия будут проводиться в группах численностью не более 15 человек в каждой. Также заработают альтернативные службы такси. Кроме того, будет разрешено проведение общественных мероприятий с участием до 300 человек. Если эпидситуация в Чехии продолжит улучшаться, то с 8 июня власти планируют разрешить проведение общественных мероприятий с участием до 500, а с 22 июня - до 1 000 человек.

На сегодняшний день в Чехии число заразившихся достигло 8 891, выздоровели 6 047 человек, зафиксировано 315 летальных исходов от заболеваний, вызываемых коронавирусной инфекцией.-0-