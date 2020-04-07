В Чехии отменяют ряд введенных в связи с карантином правил

7 апреля, Минск /Корр. БЕЛТА/. Правительство Чехии облегчило некоторые правила, введенные для борьбы с эпидемией коронавируса, сообщает Radio Prague.

С сегодняшнего дня жители Чехии могут заниматься спортом на природе без масок. При этом люди должны сохранять дистанцию не менее двух метров. С 9 апреля открываются некоторые магазины, например товаров для хобби и рукоделия, скобяные лавки и ремонт велосипедов. При этом торговые точки должны соблюдать жесткие правила гигиены.

Начиная с 14 апреля, в случае уважительной причины, например командировки, разрешен выезд за пределы Чехии. Полный запрет на выезд жителей страны за границу может быть отменен только на основании решения парламента о действующем в стране чрезвычайном положении.

По данным на вечер 6 апреля, в Чехии выявлено более 4,7 тыс. заражений коронавирусом нового типа, умерли 78 человек.-0-