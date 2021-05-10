В Чехии отныне респираторы на улице требуют только в местах скопления людей

10 мая, Минск /Корр. БЕЛТА/. Власти Чехии отменили для жителей республики требование носить медицинские респираторы на улице, если расстояние между находящимися там превышает два метра. Соответствующее распоряжение вступило в силу сегодня, сообщает ТАСС.

Теперь данные средства защиты требуются только в местах массового скопления граждан, каковыми являются, например, очереди или остановки общественного транспорта. Данное решение принято властями на фоне улучшения эпидемиологической ситуации с коронавирусом в республике.

Одновременно при соблюдении максимальных мер санитарно-эпидемиологической безопасности в стране возобновили работу магазины, туристические агентства, солярии, ломбарды, мастерские по ремонту обуви и другие предприятия по оказанию бытовых услуг населению. С понедельника студенты вузов могут приступить к практическим занятиям, а воспитанникам детских садов во всех 14 регионах республики не потребуется проходить тесты на коронавирус. Между тем тесты продолжат периодически проходить ученики школ и студенты вузов.

Если эпидемическая ситуация в Чехии продолжит улучшаться, то, как говорят представители властей, 17 мая в республике возобновят работу террасы ресторанов и кафе. Отменять обязанность носить медицинские респираторы в общественных местах власти пока не намерены. Это может произойти в условиях, когда вакцинацию против коронавируса пройдут две трети жителей страны. Такая ситуация, как прогнозируется, может сложиться к концу лета.

В Чехии 27 декабря 2020 года началась вакцинация от коронавируса. Прививки сделаны 2 596 197 жителям. Обе дозы препарата получили 1 043 386 человек. В страну поступают вакцины производства американской компании Pfizer и ее германского партнера BioNTech, американских фирм Moderna и Johnson & Johnson, а также британско-шведской компании AstraZeneca.

Согласно опросам общественного мнения, привиться хотят 69% жителей Чехии, население которой составляет 10,702 млн граждан. За время пандемии общее число инфицированных коронавирусом в республике составило 1 645 061, из них вылечились 1 575 449. Умерли 29 667 человек.-0-