В Чехии пенсионерка с топором ограбила ресторан

28 октября, Минск /Корр. БЕЛТА/. Полиция Чехии задержала 87-летнюю жительницу города Острава, которая проникла в закрытый из-за карантина ресторан, взломав окно топором. Об этом сообщает "Радио Прага".

Полиция приехала к заведению, когда в нем сработала сигнализация. На месте стражи правопорядка обнаружили поврежденную дверь и взломанное окно, на подоконнике которого лежал топор. На момент приезда патруля женщина находилась внутри ресторана. Она пояснила, что проникла внутрь в поисках сигарет.

За преступление, совершенное в условиях чрезвычайного положения, нарушительнице грозит до восьми лет тюрьмы. В данный момент действия женщины квалифицируются как кража, однако местная полиция не исключает, что они будут расценены как административное нарушение.-0-