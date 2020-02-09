В Чехии перевернулся автобус с 70 детьми

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9 февраля, Минск /Корр. БЕЛТА/. Автобус с группой из 70 детей перевернулся сегодня в Устецком крае на северо-западе Чехии. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на представителя полиции республики Даниэла Витека.
Авария произошла близ города Лоуны. Перевернулся двухэтажный автобус, в котором находились 70 детей. Некоторые из них получили ранения, в трех случаях - средней степени тяжести.
Водитель по пока не установленным причинам не смог справиться с управлением, автобус выехал за пределы шоссе и перевернулся. Инцидент расследует полиция.-0-